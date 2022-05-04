Регулярные пешие прогулки заменят ботокс
Забудьте о дорогостоящих и не слишком продолжительных по своему действию уколах ботокса. Регулярные прогулки пешком могут омолодить вас на 16 лет к моменту достижения среднего возраста.
Учёные из Университета Лестера обнаружили, что привычка гулять пешком не только омолаживает человека внешне, в среднем, на 16 лет, но и заставляет себя чувствовать намного более молодым к моменту достижения среднего возраста. Этот вывод был сделан после изучения генов 400 000 британцев. Была обнаружена четкая связь между привычкой быстро ходить пешком и снижением биологического возраста.
Любители передвигаться быстро, у которых скорость пешей ходьбы превышала 7 км/час, обладали более длинными теломерами - концевыми участками на конце каждой хромосомы. Они содержат повторяющиеся последовательности ДНК, которые защищают хромосомы от повреждений подобно тому, как колпачки на кончиках шнурков не дают им распускаться.
Каждый раз, когда клетка делится, эти теломеры укорачиваются вплоть до той точки, когда они становятся настолько короткими, что больше не могут делиться. Исследователи утверждают, что длина теломеров является прекрасным маркером биологического возраста вне зависимости от того, когда именно человек родился. Кроме того, длина теломеров связана с целым рядом симптомов старения, включая и общую уязвимость перед болезнями. Исследователи утверждают, что привычка всю жизнь быстро ходить пешком может уменьшить индивидуальный биологический возраст не менее чем на 16 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Лестера
ЗОЖ
государственный исследовательский университет в городе Лестер (Англия)
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