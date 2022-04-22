Французские поцелуи заменяют чистку зубов
Если вам не нравится чистить зубы, почаще целуйтесь. Эксперт уверяет, что четырехминутный поцелуй выполняет ту же самую работу, что и зубная щётка.
Французские глубокие поцелуи позволяют сохранять здоровье зубов и даже предотвратить неприятный запах изо рта, как рассказал известный ортодонт доктор Халид Касем (Khaled Kasem) из Англии. Речь идёт именно о настоящих продолжительных поцелуях, а не простых прикосновениях губами. При поцелуе производится большое количество слюны в полости рта, а она очень важна, поскольку помогает ощущать вкус, пережёвывать, глотать, и в том числе, сражаться с бактериями и предотвращать неприятный запах.
Слюна также нейтрализует кислоты, оседающие на зубах, что уменьшает риск кариеса. Тем из нас, кому целоваться пока не с кем, могут пригодиться жевательные резинки без сахара, также способствующие выработке слюны. Но ещё одним немаловажным преимуществом глубокого французского поцелуя является укрепление иммунной системы.
При таком поцелуе происходит взаимный обмен слюны, и наш иммунитет учится создавать большее количество антител, которые защищают организм от инфекций. Впрочем, поцелуи не всем показаны, и если вы страдаете от каких-то язвочек в полости рта, других заразных болезней, или просто не поддерживаете гигиену полости рта, то вам лучше не целоваться, а заниматься собственными зубами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Khaled Kasem
ЗОЖ
врач-ортодонт из Лондона
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