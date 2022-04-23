Хотите приятное дыхание и здоровые зубы? Стоматологи рекомендуют чаще целоваться

«Главное преимущество поцелуев в том, что во рту выделяется больше слюны».

«Слюна важна, потому что она помогает вам жевать, пробовать на вкус, глотать, борется с микробами во рту и предотвращает неприятный запах изо рта — что, безусловно, идеально подходит при поцелуях», — отметил эксперт.

«Эта дополнительная слюна во рту может смыть бактерии с зубов, которые разрушают стойкий зубной налет».

Каковы симптомы кариеса?

Зубная боль

Острая боль в зубе при еде или питье горячего, холодного или сладкого (чувствительные зубы)

Белые, коричневые или черные пятна на зубе

Иногда зуб или десна могут инфицироваться, что приводит к болезненному скоплению гноя (зубной абсцесс).