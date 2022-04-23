Хотите приятное дыхание и здоровые зубы? Стоматологи рекомендуют чаще целоваться
Помимо выброса серотонина во время поцелуя, поцелуи также «действительно полезны» для ваших зубов. От предотвращения неприятного запаха изо рта до снижения риска развития кариеса — с точки зрения здоровья нужно действовать гораздо шире, — объясняет доктор Халед Касем, главный ортодонт Impress.
Основываясь на пользе для здоровья, эксперт рекомендовал включить поцелуи в ежедневный уход за полостью рта. Доктор Касем сказал:
«Главное преимущество поцелуев в том, что во рту выделяется больше слюны».
Хотя это может быть очевидным, причина, по которой это имеет решающее значение, сводится к функции слюны во рту.
«Слюна важна, потому что она помогает вам жевать, пробовать на вкус, глотать, борется с микробами во рту и предотвращает неприятный запах изо рта — что, безусловно, идеально подходит при поцелуях», — отметил эксперт.
Итак, если вы беспокоитесь о неприятном запахе изо рта, участие в этом мероприятии может помочь. Однако это не единственная польза для здоровья полости рта от поцелуев и слюны.
Доктор Касем продолжил:
«Эта дополнительная слюна во рту может смыть бактерии с зубов, которые разрушают стойкий зубной налет».
Каковы симптомы кариеса?
По данным NHS, сначала кариес может не сопровождаться какими-либо предупредительными признаками. Однако позже это может вызвать некоторые проблемы, в том числе образование дырки в зубе.
Отверстие в вашем зубе может быть представлено:
- Зубная боль
- Острая боль в зубе при еде или питье горячего, холодного или сладкого (чувствительные зубы)
- Белые, коричневые или черные пятна на зубе
- Иногда зуб или десна могут инфицироваться, что приводит к болезненному скоплению гноя (зубной абсцесс).
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Халед Касем
Здоровье
Врач-стоматолог, главный ортодонт Impress.
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