Во время бега можно не ускоряться
Исследование показало, что человек поддерживает естественную скорость во время бега, которая позволяет ему наиболее эффективно расходовать энергию. Касается ли это спринтерских забегов или длительного марафона.
Участвуете ли вы в профессиональных соревнованиях или пытаетесь установить собственный рекорд, как правило ваша цель - ускорить движение, то есть бежать быстрее. Но делая это, мы отрицаем естественную биологию, основанную на миллионах лет эволюции, как показало новое исследование. В ходе экспериментов его авторы собрали информацию от любителей бега, за которыми наблюдали в лаборатории, а также данные по 37 000 забегов, собранные с помощью специальных фитнес-браслетов.
Было установлено, что человек естественным образом бежит с наиболее энергоэффективной скоростью, которое составляет от 2 до 3 м в секунду, вне зависимости от общего расстояния, которое необходимо преодолеть. Исследователи утверждают, что наше естественное стремление бежать на этой скорости связано с минимальной потерей калорий. Происходит адаптация, которую профессиональные спортсмены пытаются преодолеть, устанавливая другой темп бега. Таковы выводы исследователей из Стэндфордского университета в Калифорнии
Они доказали, что люди предпочитают особую скорость бега, которая не зависит от преодолеваемой дистанции. Бегуны выбирают оптимальный расход энергии, то есть тот ритм, который позволяет не сжечь слишком много калорий и энергии за более короткий срок и справиться с поставленной задачей. Хотя многие из нас занимаются бегом как раз для того, чтобы сжигать калории, мы все равно адаптируемся к той скорости, которая сводит этот процесс к минимуму. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
ЗОЖ
относится к числу самых престижных высших учебных заведений не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире
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