Лекарство или сорняк: врач рассказал о пользе пырея

«Лекарственным сырьем у пырея являются корневища, которые заготавливают осенью, сразу после первых заморозков, или ранней весной. Их тщательно промывают в холодной воде, очищают от мелких корней, остатков стеблей и листьев, сушат в тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая на бумаге или на мешковине. Хранят в холщовых мешках или деревянной таре до 2 лет», — говорит эксперт.

В народе у пырея много названий: корень-трава, житняк, собачий зуб, понырь, ортанец и другое. Плодовитый и живучий сорняк, от которого все хотят избавиться, даже не подозревая о его целебных свойствах.Одна из главных особенностей пырея — это его способность очищать организм от радиоактивного влияния. После аварии на Чернобыльской АЭС многие смогли оценить его в деле. Но это не единственное чудодейственное свойство этой травы.Пырей незаменим при остеохондрозе, благодаря свойству выгонять соли из организма. Его применяют при артритах и ревматизме.Полезен пырей и для кишечника. Отвар корней используют для очищения желчного, также пырей освобождает от камней почки. Пить отвар можно при воспалительных процессах в желчном и печени, а также при заболеваниях мочевого пузыря.Пырей хорошо справляется с отечностью организма. А еще трава признана эффективным кровоочищающим средством. Благодаря этому пырей применяют при кожных высыпаниях и аллергии.