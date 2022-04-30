Щавель помогает выводить из организма холестерин: врач Аришева

«Растительные волокна в составе щавеля помогают выводить из организма вредный холестерин», - сообщила в интервью врач Ольга Аришева.

«В нем много минералов, витаминов и кислот: аскорбиновая и щавелевая», - заметила Аришева.

«Щавель полезен для беременных женщин, потому что в нем содержится фолиевая кислота. Его употребление женщинами во время грудного вскармливания помогает укрепить организм и мамы, и малыша», - поделилась врач.