Щавель помогает выводить из организма холестерин: врач Аришева
По словам врача Ольги Аришевой, употребление щавеля способствует снижению уровня «плохого» холестерина в организме.
«Растительные волокна в составе щавеля помогают выводить из организма вредный холестерин», - сообщила в интервью врач Ольга Аришева.
Также медик добавила, что включение щавеля в рацион помогает справляться с весенним недостатком полезных веществ – витаминов, минералов.
«В нем много минералов, витаминов и кислот: аскорбиновая и щавелевая», - заметила Аришева.
Вдобавок растительный продукт отличается содержанием железа, калия, магния, дополнила медик. Его потребление может защищать от развития цинги, авитаминоза, анемии. За счет высокого содержания витамина C в щавеле усиливает всасывание железа, это помогает предотвратить снижение гемоглобина в крови.
В то же время Аришева уточнила, что щавель противопоказан маленьким детям и не должен употребляться в пищу при некоторых заболеваниях: в их числе мочекаменная болезнь и патологии органов ЖКТ – панкреатит, гастрит, другие.
«Щавель полезен для беременных женщин, потому что в нем содержится фолиевая кислота. Его употребление женщинами во время грудного вскармливания помогает укрепить организм и мамы, и малыша», - поделилась врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что редиска, несмотря на свои полезные свойства, подходит для употребления не всем.
Ольга Аришева
ЗОЖ
врач гастроэнтеролог-гепатолог городской клинической больницы имени Виноградова
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