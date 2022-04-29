Полезная редиска подходит не всем: объясняет врач Плещева

«Редиска поможет организму окрепнуть после долгой зимы. Она содержит много витамина С, который поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах», – сообщила Плещева.

Оказывает бактерицидное действие: фитонциды, которые содержатся в пряном овоще, обладают свойством подавлять активность вредных микроорганизмов.

Обеспечивает организм витаминами группы В, укрепляющими здоровье нервной системы.

Снабжает тело калием, кальцием, фосфором, магнием, железом, витамином PP, крайне важными для хорошей работы иммунной системы.

Защищает от рака благодаря содержанию биологически активного вещества индол-3-карбинол.

При этом в редисе содержатся вещества, способные раздражать слизистую желудка.

«При подагре редиску исключают из меню – она содержит пурины – натуральные вещества, которые способны повышать уровень мочевой кислоты в организме», - добавила эксперт.