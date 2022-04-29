Полезная редиска подходит не всем: объясняет врач Плещева

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редис

Редиска богата витамином С и полезна для здоровья во многих отношениях, однако у некоторых людей ее поедание может ухудшить самочувствие, вызвать неприятные симптомы.

В интервью врача диетолога Анастасии Плещевой прозвучали пояснения по поводу тех ограничений, с которыми связано употребление популярного у россиян весеннего овоща. Медик заметила, что появление в рационе свежей редиски является очень хорошим способом поддержать организм в тот период, когда зима уже позади, но сезон с обилием овощей и фруктов еще не начался.

«Редиска поможет организму окрепнуть после долгой зимы. Она содержит много витамина С, который поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах», – сообщила Плещева.

Чем еще полезна редиска.
  • Оказывает бактерицидное действие: фитонциды, которые содержатся в пряном овоще, обладают свойством подавлять активность вредных микроорганизмов.
  • Обеспечивает организм витаминами группы В, укрепляющими здоровье нервной системы.
  • Снабжает тело калием, кальцием, фосфором, магнием, железом, витамином PP, крайне важными для хорошей работы иммунной системы.
  • Защищает от рака благодаря содержанию биологически активного вещества индол-3-карбинол.
  • При этом в редисе содержатся вещества, способные раздражать слизистую желудка.
В то же время полезная редиска подходит не всем. Людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ следует ограничить употребление редиски, которая может раздражать слизистую пищеварительных органов. При подагре овощ не следует есть совсем.

«При подагре редиску исключают из меню – она содержит пурины – натуральные вещества, которые способны повышать уровень мочевой кислоты в организме», - добавила эксперт.

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Анастасия Плещева
Анастасия Плещева
ЗОЖ
диетолог, эндокринолог
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