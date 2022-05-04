Чем опасно вегетарианство для детей
Дети-вегетарианцы почти в два раза чаще страдают от дефицита веса, по сравнению с теми, кто ест мясо. К такому выводу пришли канадские учёные из St Michael's Hospital в Торонто.
Придерживающиеся вегетарианского питания дети почти в два раза чаще страдают от дефицита веса, сравнению с теми их ровесниками, которые употребляют мясо. Учёные из Канады наблюдали за 9 000 детей, включая 200 вегетарианцев, начиная от второго и до их пятого дня рождения. Те, кто придерживался растительной диеты на 94% чаще имели дефицит веса при подсчёте индекса массы тела.
Учёные предполагают, что это может объясняться способностью растительной диеты не обеспечивать детский организм достаточным количеством нутриентов именно для роста. Кроме того, также это может быть связано и с тем, что значительное количество азиатских детей являются вегетарианцами, а у них индекс массы тела, в целом, уступает аналогичному показателю европейских детей.
Вегетарианство никогда не было настолько популярным в США, как сейчас, ведь уже около 10% людей в этой стране употребляют только растительную пищу. Несколько десятилетий назад их было не более 2%. Многие эксперты утверждают, что вполне возможно получать все необходимые питательные вещества от хорошо спланированной вегетарианской диеты, но в некоторых европейских странах призывает не спешить с переводом маленьких детей в категорию веганов, так это лишит их яиц и молока, которые важны для развития ребёнка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
St Michael's Hospital
ЗОЖ
Крупный научно-медицинский госпиталь, раположенный в Торонто
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