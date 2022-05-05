5 лучших охлаждающих продуктов на лето
Жаркий сезон не за горами, и не у каждого из нас есть кондиционер, помогающий перенести жару. Но существуют продукты питания, способствующие увлажнению организма, которые справляются с этим почти так же хорошо.
Арбуз
Вкусный и освежающий фрукт, арбуз — один из самых полезных фруктов, который поможет справиться с жарой. На 92% состоящий из воды, арбуз отлично увлажняет, он также богат ликопином, антиоксидантами, витаминами А, В6 и С, калием и аминокислотами». Этот полезный фрукт поможет телу остыть, он является низкокалорийным лакомством, подходящим для людей, мечтающих похудеть.
Огурец
Незаменимая летняя еда, которая выводит токсины из организма и сохраняет кожу здоровой и красивой. Он состоит на 95% из воды, что делает его суперувлажняющим. Огурец «выводит токсины из организма и поддерживает водный баланс.
Сельдерей
Еще одним продуктом с высоким содержанием воды является сельдерей. Поскольку он на 95% состоит из воды и электролитов, это делает его отличным вариантом для поддержания необходимого уровня жидкости. Преимущества сельдерея не ограничиваются увлажнением, он содержит антиоксиданты, которые помогают очистить кожу и замедлить признаки старения.
Йогурт
Любите ли вы сладкий или кислый йогурт, он все равно станет отличным дополнением к вашему летнему рациону. Когда на улице слишком жарко, йогурт — настоящее спасение. Это хорошо охлаждающий, питательный, легкий и идеальный перекус.
Цветная капуста
Являясь частью семейства крестоцветных, цветная капуста богата витамином С и несколькими минералами и микроэлементами». Исследования показывают, что цветная капуста имеет высокое содержание воды, что делает ее очень питательной и увлажняющей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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