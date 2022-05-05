Продукты при диабете: какой хлеб лучше для контроля уровня сахара в крови

«То, что вы вводите в свое тело, определяет, насколько эффективно вы управляете уровнем сахара в крови. Некоторые сорта хлеба лучше контролируют уровень сахара в крови, чем другие».

«Процесс ферментации изменяет структуру углеводов, замедляя скорость превращения в глюкозу».