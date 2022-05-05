Продукты при диабете: какой хлеб лучше для контроля уровня сахара в крови
Различные виды хлеба оказывают разное влияние на уровень сахара в крови, способствуют лучшему контролю над ним или, наоборот, вызывают резкие колебания.
Хронически повышенный уровень сахара в крови может говорить о наличии диабета 2 типа. У пострадавшего человека происходят нарушения, затрагивающие выработку инсулина – гормона, выделяемого поджелудочной железой и ответственного за регулирование содержания сахара в крови. В тех случаях, когда организм лишается «инсулинового» механизма, обеспечивающего контроль сахара в крови, следить за ним нужно самостоятельно. Чтобы не допускать гипергликемии, важно придерживаться определенного формата питания, быть физически активным.
Одним из способов осуществлять контроль уровня сахара в крови является употребление «правильного» хлеба, считают эксперты. Специалисты сети здорового питания Holland and Barrett поделились мнением:
«То, что вы вводите в свое тело, определяет, насколько эффективно вы управляете уровнем сахара в крови. Некоторые сорта хлеба лучше контролируют уровень сахара в крови, чем другие».
Выбор продуктов при диабете, по их словам, всегда должен учитывать гликемический индекс (ГИ). Такой индекс показывает, как быстро продукт вызывает повышение глюкозы в крови, когда съедается сам по себе. Углеводы, которые быстро расщепляются организмом и вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови, имеют высокий ГИ. Продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови – именно они предпочтительны при диабете.
Что касается именно хлеба, то исследование, опубликованное в Британском журнале питания, показало, что закваска вызывает более низкий уровень глюкозы в крови, чем другие виды хлеба. Ученые связали это с тем, что основа для хлеба является ферментированным продуктом.
«Процесс ферментации изменяет структуру углеводов, замедляя скорость превращения в глюкозу».
Кроме того, диабетикам лучше ориентироваться на такие виды хлеба, как цельнозерновой, ржаной. Однако багеты или батоны из белой пшеничной муки должны быть исключены – обладая высоким гликемическим индексом, эти продукты могут спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые группы продуктов эффективно снижают риск инсульта и рака.
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