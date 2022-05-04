Секрет долголетия: некоторые группы продуктов снижают риск инсульта и рака

«Здоровые жиры имеют множество преимуществ для здоровья организма – они снижают уровень плохого холестерина, риск сердечных заболеваний и инсульта», -- отмечают медики.

«антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, овощах, орехах и семенах, темном шоколаде, бобах – они нейтрализуют свободные радикалы, тем самым уменьшая окислительный стресс».