Секрет долголетия: некоторые группы продуктов снижают риск инсульта и рака
Употребление некоторых продуктов эффективно поддерживает бесперебойную работу внутренних систем и помогает увеличить продолжительность жизни.
Эксперты в области питания полагают, что существуют определенные виды продуктов, которые нужно есть каждый день, чтобы снизить риск инсульта и рака. Сердечные заболевания, рак, инсульт, и высокий уровень холестерина – все это составляет группу основных рисков для здоровья, укорачивающих жизнь многих людей. Для долголетия и хорошего здоровья специалисты рекомендуют увеличить потребление полезных жиров – в частности, оливкового масла, жирной рыбы, авокадо, орехов и семечек.
«Здоровые жиры имеют множество преимуществ для здоровья организма – они снижают уровень плохого холестерина, риск сердечных заболеваний и инсульта», -- отмечают медики.
Еще одно питательное вещество, способствующее здоровому старению и долголетию благодаря своей способности предотвращать окисление,– это антиоксиданты. Развитию окисления способствуют свободные радикалы – данные частицы, действующие как окислители, могут повреждать клетки организма, содействовать появлению раковых опухолей. Между тем, как говорят ученые,
«антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, овощах, орехах и семенах, темном шоколаде, бобах – они нейтрализуют свободные радикалы, тем самым уменьшая окислительный стресс».
Другая группа продуктов, которые могут снижать риск инсульта и рака, – это источники клетчатки. Клетчатка состоит из растительных неперевариваемых фргаментов или соединений, которые в относительно неизменном виде проходят через наш желудок и кишечник. Основная роль клетчатки заключается в поддержании здоровья пищеварительной системы: служа пищей «хорошим» бактериям, она помогает развиваться полезной микрофлоре кишечника. Кроме того, клетчатка обеспечивает продолжительную сытость, препятствует перееданию, а также замедляет всасывание жиров и сахаров, что дает эффект профилактики высоких уровней сахара и холестерина в крови. Пищевые источники клетчатки включают бобы, цельнозерновые продукты, многие овощи и фрукты.
Секреты долголетия. Специалисты считают, что отказ от продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, таких как подслащенные напитки, белый хлеб и выпечка, сладости, хлопья и сухие завтраки, также положительно повлияет на продолжительность жизни.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были перечислены вредные для здоровья сочетания продуктов.
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