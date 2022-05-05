Средиземноморская диета: основные принципы здорового питания

«Эта диета идеальна для тех, кто страдает от синдрома хронической усталости, синдрома уставших надпочечников и постоянно находится в хроническом стрессе», — говорит эксперт.

Средиземноморская диета обрела огромную популярность в последнее время. Это объясняется тем, что у нее почти нет противопоказаний, при этом она считается одной из самых полезных и здоровых.Этот тип питания представляет собой классический рацион жителей Средиземноморья. Благодаря особенностям питания здесь крайне редко встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы и ожирение.На самом деле, это больше, чем просто диета. Скорее, это комплекс правильных пищевых привычек, которые помогают сохранить здоровое пищеварение.В основе средиземноморского типа питания — нежирная рыба и морепродукты. В меню много свежих овощей, фруктов и зелени. Также к базовым компонентам диеты можно отнести оливковое масло, бобовые, цельные злаки.А вот красное мясо присутствует в меню по минимуму — всего несколько раз в месяц. Птицу и яйца можно употреблять 2-3 раза в неделю. Также разрешены кисломолочные продукты, кроме кефира. Главное — без добавок, красителей и подсластителей.Из напитков отдаем предпочтение воде. Иногда можно травяные чаи без сахара.Важно не только то, что вы едите, но и сколько. Рацион основан на трех основных приемах пищи плюс 1-2 перекуса.При данном типе питания полностью исключается сахар, пшеничная мука, полуфабрикаты, рафинированное масло, алкоголь и фастфуд.