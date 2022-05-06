Кратковременное веганство поможет быстро похудеть
Для того, чтобы избавиться от 7 кг веса за 12 недель, достаточно стать веганом. Причём в дальнейшем вы можете снова вернуться к потреблению мяса.
Если вы хотите сбросить около 7 кг за 12 недель, то есть достойно подготовиться к пляжному сезону, то всё это время употребляйте только растительную пищу. Исследователи установили, что среднестатистические люди с лишним весом, которые придерживались в течение трех месяцев растительной диеты, худели, в среднем, на 7,4 кг. Как полагают авторы исследования из Копенгагенского университета, секрет этой стратегии прост - человек теряет возможность употреблять жирную пищу, битком набитую калориями, вроде сыра и красного мяса. Также сокращается и выбор фастфуда.
Авторы анализа изучили результаты 11 научных исследований по воздействию веганской диеты на потерю веса, в которых приняли участие почти 800 взрослых человек, имевших лишний вес или диабет второго типа. Некоторые из этих исследований сопоставляли веганскую диету с обычным западным питанием, а другие - с прочими рационами вроде средиземноморской диеты.
По сравнению с теми людьми, которые никак не меняли своё питание и продолжали употреблять мясо и животные продукты, веганы теряли, в среднем 7,4 кг за 12 недели. А по сравнению с поклонниками других и диет, включая и средиземноморскую, за три месяца веганы худели на 4 кг больше. Однако веганская диета незначительно превосходила другие рационы в плане контроля над уровнем сахара или холестерина в крови. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Копенгагена
ЗОЖ
один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании
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