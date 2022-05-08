Диабет 2 типа: отказ от животных продуктов улучшает контроль сахара в крови

«Соблюдение веганской диеты в течение как минимум 12 недель может привести к клинически значимой потере веса и улучшению уровня сахара в крови. Поэтому [они] могут использоваться для лечения [людей с] избыточным весом и [больных] диабетом 2 типа».

Ряд факторов может вызвать у человека развитие диабета второго типа, однако наиболее распространенной причиной является то, что данный человек набирает слишком много веса до такой степени, что становится тучным.Когда человек находится в этом состоянии, ему необходимо похудеть, чтобы справиться с диабетом и улучшить свое физическое здоровье. Новое датское исследование показало, что наиболее эффективной диетой в этом отношении может быть веганская диета.Исследование показало, что у взрослых с избыточным весом и диабетом второго типа, которые придерживались веганской диеты в течение 12 недель, наблюдалось здоровое снижение веса и улучшение контроля уровня сахара в крови.Не было обнаружено, что веганские диеты влияют на артериальное давление или уровень холестерина, что является еще одним фактором риска развития диабета.Соавтор исследования Анне-Дитте Термансен сказала о результатах:Во время исследования веганскую диету сравнивали с другими диетами, такими как средиземноморская диета, чтобы выяснить, насколько она эффективна в контроле уровня сахара в крови; в среднем она считалась более эффективной, чем другие диеты.Ранее Медикфорум писал о необычных признаках диабета.