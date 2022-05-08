Диабет 2 типа: отказ от животных продуктов улучшает контроль сахара в крови
Есть два типа диабета, тип один и тип два. Первый тип возникает, когда иммунная система организма атакует и разрушает клетки, вырабатывающие инсулин. Второй тип возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин.
Ряд факторов может вызвать у человека развитие диабета второго типа, однако наиболее распространенной причиной является то, что данный человек набирает слишком много веса до такой степени, что становится тучным.
Когда человек находится в этом состоянии, ему необходимо похудеть, чтобы справиться с диабетом и улучшить свое физическое здоровье. Новое датское исследование показало, что наиболее эффективной диетой в этом отношении может быть веганская диета.
Исследование показало, что у взрослых с избыточным весом и диабетом второго типа, которые придерживались веганской диеты в течение 12 недель, наблюдалось здоровое снижение веса и улучшение контроля уровня сахара в крови.
Не было обнаружено, что веганские диеты влияют на артериальное давление или уровень холестерина, что является еще одним фактором риска развития диабета.
Соавтор исследования Анне-Дитте Термансен сказала о результатах:
«Соблюдение веганской диеты в течение как минимум 12 недель может привести к клинически значимой потере веса и улучшению уровня сахара в крови. Поэтому [они] могут использоваться для лечения [людей с] избыточным весом и [больных] диабетом 2 типа».
Во время исследования веганскую диету сравнивали с другими диетами, такими как средиземноморская диета, чтобы выяснить, насколько она эффективна в контроле уровня сахара в крови; в среднем она считалась более эффективной, чем другие диеты.
Ранее Медикфорум писал о необычных признаках диабета.
Анне-Дитте Термансен
Здоровье
Врач и исследователь в Diabetes Center Copenhagen.
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