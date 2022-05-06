Какие виды физической активности снижают высокое давление особенно эффективно
Некоторые виды физической активности обеспечивают снижение высокого кровяного давления не менее эффективно, чем лекарства.
Высокое кровяное давление опасно своими последствиями в перспективе – оно повреждает кровеносные сосуды и может привести к развитию у человека инсульта или сердечного приступа. С другой стороны, здоровый образ жизни с достаточной физической нагрузкой дает выраженный положительный эффект профилактики повышенных значений АД.
Определенные виды физической активности могут действенно понизить ваше артериальное давление в долгосрочной перспективе, – об этом рассказали немецкие врачи на портале focus.de. Вот что, в частности, советуют медицинские специалисты.
- Людям с артериальным давлением выше 140 на 90 полезны кардиоупражнения, такие как ходьба, бег или плавание в течение 30 минут пять-семь дней в неделю. Врачи объясняют, что подобным образом можно снизить кровяное давление даже более существенно, чем прибегая к приему лекарств.
- Если кровяное давление находится между показателями 130/85 и 139/89 , то нужно сосредоточиться на динамических силовых Это включает в себя регулярные силовые тренировки, а также приседания, отжимания, выпады.
- Людям с повышенным риском гипертонии из-за семейного анамнеза лучше всего помогают изометрические тренировки с отягощениями. Это упражнения, в которых мышцы сокращаются, но не двигаются – например, планка, приседания у стены.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что резкие перепады давления могут быть проблемой, которая возникает после перенесенного коронавируса.
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