Последствия коронавируса: врачи предупреждают о перепадах давления

«COVID-19 вполне может породить «ласкового убийцу» – именно так называют гипертонию. При коронавирусе иногда поражаются почки, и это может стать усугубляющим фактором гипертензии. Дебют болезни может протекать тихо, без жалоб, а потом вдруг обнаруживают высокие цифры систолического давления – 160, 180 и даже 200 мм рт. ст.»,- сообщил Токарев.

Необычная для человека головная боль в области затылка.

Головокружение.

Тошнота.

Ощущение давления в глазах.

Тиннитус.

Боли в грудине.