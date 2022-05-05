Последствия коронавируса: врачи предупреждают о перепадах давления
Резкие перепады артериального давления – именно с таком проблемой могут столкнуться люди, переболевшие коронавирусом.
Последствием перенесенной коронавирусной инфекции могут стать «резкие перепады артериального давления» – об этом сообщил уральский врач Сергей Токарев. Такие перепады могут сигнализировать о том, что ковид повлиял на развитие у человека гипертонии. Данное сосудистое заболевание, характеризуемое хронически высоким кровяным давлением, может после своего возникновения развиваться бессимптомно. В отдельных случаях, под воздействием ряда факторов, человек, не знающий о своей гипертонии, может неожиданно пострадать от состояний, вызванных серьезными перепадами АД.
«COVID-19 вполне может породить «ласкового убийцу» – именно так называют гипертонию. При коронавирусе иногда поражаются почки, и это может стать усугубляющим фактором гипертензии. Дебют болезни может протекать тихо, без жалоб, а потом вдруг обнаруживают высокие цифры систолического давления – 160, 180 и даже 200 мм рт. ст.»,- сообщил Токарев.
В комментарии порталу URA.RU медик уточнил, что к развитию гипертонии как опасного последствия коронавируса особенно склонны курящие граждане, а также люди с такими проблемами, как избыточный вес, нарушение липидного обмена, сахарный диабет.
Как понять, что произошел перепад, резкий рост давления?Токарев посоветовал обращать внимание на следующие признаки.
- Необычная для человека головная боль в области затылка.
- Головокружение.
- Тошнота.
- Ощущение давления в глазах.
- Тиннитус.
- Боли в грудине.
Сергей Токарев
Здоровье
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук
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