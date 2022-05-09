12 правил здорового образа жизни

«Люди ищут сложные решения и волшебные таблетки. Мой 40-летний опыт классического и неклассического врача говорит о другом: здоровье в ежедневных простых действиях и привычках», — говорит эксперт.

Отказываемся от продуктов-мусора: чипсы, сладкие газированные напитки, сладости, сахар, обработанное производственным способом мясо (колбасы, сосиски, копчёности)

Нормализуем питание, стараемся употреблять здоровые продукты

Ощелачиваем организм регулярно. Бактерии и вирусы размножаются в кислой среде

Соблюдаем питьевой режим: 30 мл воды на 1 кг веса

Заботимся о микрофлоре кишечника

Употребляем натуральные витамины с высоким % усвоения. Дефицит витаминов и минералов лежит в основе многих заболеваний

Отказываемся от алкоголя и курения, в том числе пассивного

Стараемся избегать запоров, опорожняем кишечник минимум один раз в сутки

После улицы моем руки, нос, ополаскиваем полость рта

Увеличиваем физическую активность, это поможет избежать застоя лимфы

Соблюдаем режим сна и отдыха. Сон — минимум 6-8 часов в сутки

Стараемся исключить стрессы и негатив (меньше смотрим новости)⠀

Если вам кажется, что в вашем привычном образе жизни нужно что-то менять, то, скорее всего, вам не кажется. Очевидно, что болезни или другие неприятные состояния дали вам сигнал о необходимости этих перемен.Разберем эти 12 полезных привычек по пунктам.