12 правил здорового образа жизни
Доктор Светлана Ищенко перечислила 12 основных правил, придерживаясь которых можно надолго сохранить здоровье.
Если вам кажется, что в вашем привычном образе жизни нужно что-то менять, то, скорее всего, вам не кажется. Очевидно, что болезни или другие неприятные состояния дали вам сигнал о необходимости этих перемен.
«Люди ищут сложные решения и волшебные таблетки. Мой 40-летний опыт классического и неклассического врача говорит о другом: здоровье в ежедневных простых действиях и привычках», — говорит эксперт.⠀
Разберем эти 12 полезных привычек по пунктам.
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- Отказываемся от продуктов-мусора: чипсы, сладкие газированные напитки, сладости, сахар, обработанное производственным способом мясо (колбасы, сосиски, копчёности)
- Нормализуем питание, стараемся употреблять здоровые продукты
- Ощелачиваем организм регулярно. Бактерии и вирусы размножаются в кислой среде
- Соблюдаем питьевой режим: 30 мл воды на 1 кг веса
- Заботимся о микрофлоре кишечника
- Употребляем натуральные витамины с высоким % усвоения. Дефицит витаминов и минералов лежит в основе многих заболеваний
- Отказываемся от алкоголя и курения, в том числе пассивного
- Стараемся избегать запоров, опорожняем кишечник минимум один раз в сутки
- После улицы моем руки, нос, ополаскиваем полость рта
- Увеличиваем физическую активность, это поможет избежать застоя лимфы
- Соблюдаем режим сна и отдыха. Сон — минимум 6-8 часов в сутки
- Стараемся исключить стрессы и негатив (меньше смотрим новости)⠀
Светлана Ищенко
ЗОЖ
Врач-инфекционист, натуропат
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