«Здоровая Москва» будет работать с переболевшими ковидом
Открывшиеся в столичных парках летние павильоны «Здоровая Москва» сосредоточатся на работе с пациентами, которые переболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник принял участие в открытии одного из летних павильонов «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле». Он отметил, что работа данных павильонов в столице стало хорошей традицией. В этом году сразу 46 подобных точек позволят москвичам пройти диспансеризацию, то есть сделать необходимые исследования, с помощью которых можно выявить на ранней стадии те или иные патологии.
До пандемии в 2019 году через эти павильоны прошло около полумиллиона москвичей, а во время коронавирусной пандемии они были сосредоточены на вакцинации. За период массовой прививочной кампании в павильонах побывало около миллиона москвичей и гостей столицы, что намного ускорило проведении вакцинации в городе. Теперь перед персоналом «Здоровой Москвы» стоят новые задачи - обеспечить услугами диспансеризации москвичей, которые перенесли коронавирусную инфекцию.
По некоторым подсчетам, таковых в Москве, как минимум, 2,5 миллиона. Собянин отметил, что большинство переболевших чувствует себя хорошо, но долговременные последствия ковида всё ещё не очень хорошо известны науке. А предупреждён - значит, вооружён. Переболевшим нужно пройти диспансеризацию, оценить состояние своего организма. Тем более это необходимо для лиц, страдающих от постковидного синдрома. Если будут установлены какие-либо проблемы со здоровьем, то таких пациентов отправят на более тщательное исследование в медицинские заведения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Собянин
ЗОЖ
Мэр Москвы
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