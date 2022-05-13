Видеоигры улучшают интеллект детей

«Мы не изучали влияние экранного времени на физическую активность, сон, самочувствие или успеваемость в школе, поэтому ничего не можем сказать об этом, — рассказывает Торкель Клингберг, профессор когнитивной неврологии в Каролинском институте. — Но наши результаты подтверждают утверждение о том, что время, проведенное за экраном, не ухудшает когнитивные способности детей, а видеоигры действительно могут улучшить интеллект. Это согласуется с несколькими экспериментальными исследованиями видеоигр».

Исследователи из Каролинского института в Швеции изучили, как привычки детей, связанные с экранами, коррелируют с развитием их когнитивных способностей. Они обнаружили, что дети, которые проводили больше времени, играя в видеоигры, увеличили свой интеллект выше среднего. А вот просмотр телевизора или социальных сетей не оказал никакого эффекта, в том числе и отрицательного. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.В исследовании приняли участие более 9 000 мальчиков и девочек из США. В возрасте девяти или десяти лет дети выполняли ряд психологических тестов, чтобы оценить общие когнитивные способности. Детей и их родителей также спрашивали о том, сколько времени дети проводят за просмотром телевизора и видео, сколько играют в видеоигры и сколько общаются в социальных сетях.Чуть более 5 000 детей были обследованы через два года, их попросили повторить тесты. В среднем дети тратили 2,5 часа в день на просмотр телевизора, полчаса на социальные сети и 1 час на видеоигры. Результаты показали, что те, кто играл в игры больше среднего, увеличили свой IQ примерно на 2,5 балла, что выше среднего показателя. Не наблюдалось значительного эффекта, положительного или отрицательного, от просмотра телевизора или социальных сетей.Ранее ученые назвали опасность вегетарианства для детей