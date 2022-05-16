Выбираем безопасное масло для жарки и приготовления блюд

«Выбирайте натуральные масла, богатые питательными веществами, фосфолипидами, жирными кислотами. Если речь идёт о растительных маслах, отдаём предпочтение нерафинированным холодного отжима. Рафинированные масла лишены всех полезных свойств и относятся к разрядку провоспалительных продуктов», — говорит эксперт.

«Точка дымления — это температура, при которой происходит выделение канцерогенов. Чем она выше, тем больше масло подходит для готовки».

Масла — один из наиболее часто употребляемых продуктов, которые мы используем почти каждый день для приготовления различных блюд: от салатов до яичницы.Если вы предпочитаете животные масла, пусть это будет домашнее сливочное масло, масло гхи (топленное сливочное) или гусиный жир. Следите за тем, чтобы в составе масла не было трансжиров.По максимуму убираем маргарин, спред, рафинированные и дезодированные масла. Жидкие растительные масла покупайте и храните в стеклянных бутылках темного цвета. Всегда смотрите срок годности.Не забывайте о точке дымления, когда готовите горячие блюда.Температуры, которым подвергается масло в процессе готовки: обычная жарка на сковороде — 120-160 ˚C, жарка во фритюре — 160-180 ˚C, выпекание в духовке — 180 ˚C.Точка дымления различных видов масла: кокосовое — 232 ˚C, оливковое — 190 ˚C, масло авокадо — 271 ˚C, подсолнечное — 107 ˚C, масло гхи — 208 ˚C.Масла, которые лучше всего использовать для заправки салатов: нерафинированное оливковое масло, масло авокадо, льняное масло, тыквенное, горчичное, кунжутное, миндальное, масло виноградных косточек.