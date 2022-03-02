Названы полезные свойства кокосового масла

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Кокосы и банка с маслом

Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала о положительных эффектах кокосового масла и какие его виды наиболее полезны для здоровья.

Эксперт объяснила: этот продукт обладает уникальными свойствами, химическим составом и не имеет аналогов среди других растительных масел.

Главным его компонентом являются насыщенные жирные кислоты:

  • лауриновая: обладает антивирусным и антибактериальным эффектом;
  • ️олеиновая: корректирует обмен веществ, участвует в строительстве биологических мембран, помогает снизить «плохой холестерин», укрепить стенки сосудов и способствует улучшению состояния кожи и волос;
  • ️миристиновая: борется с патогенной микрофлорой в органах ЖКТ, стимулирует иммунный ответ на некоторые патогены;
  • ️пальмитиновая: помогает ускорить рост и развитие ребенка. 

Наиболее полезным видом выступают нерафинированное масло холодного отжима, которое имеет обозначение «Extra Virgin non-rafinad».

«А если еще и Organic, то вообще супер. При этом в идеале брать масло в стеклянной таре», — уточнила специалист.

Она добавила, что такое масло подходит, как для полоскания рта, так и для употребления в пищу, в том числе и для жарки продуктов.
Екатерина Маркова
Екатерина Маркова
Здоровье
Семейный нутрициолог
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