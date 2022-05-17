10 минут упражнений в день снижают риск смерти в среднем возрасте

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отжимание от пола

Согласно новому исследованию, всего 10 минут ежедневной физической активности от умеренной до высокой снижают риск смерти у людей возрастом старше 40 лет.

Результаты исследования опубликовал научный журнал JAMA Internal Medicine. Его авторы констатируют, что

«регулярные физические упражнения позитивно влияют на продолжительность  жизни в среднем возрасте – увеличение физической активности на 20-30 минут в день может помочь избежать множества преждевременных смертей».

Ученые подчеркивают: если люди возрастом после 40 лет начнут выполнять физические упражнения только по 10 минут каждый день, это тоже вскоре даст совокупный эффект улучшения формы, который позитивно скажется на состоянии сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, даже если передчеловеком не стоит задачи похудеть, физические упражнения помогают улучшить выносливость тела и укрепить мышечную массу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы простые правила для уменьшения «пивного» живота у мужчин.
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