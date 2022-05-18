Этот тип завтрака грозит утратой мышечной массы
Учёные из Гарвардской школы здравоохранения установили, что питание в режиме так называемого прерывистого голодания может спровоцировать снижение мышечной массы. Особенно, когда это касается приема завтраков.
Время завтрака, его состав и даже способ приготовления - все эти аспекты влияют на здоровье. Ранний по времени завтрак повышает чувствительность к инсулину и скорость метаболизма, а утренняя пища с высоким содержанием калорий, сахара, насыщенных и транс-жиров, а также простых углеводов связана с риском увеличения веса, нарушения обмена веществ и ожирения. Исследование показало, что существует определённая популярная привычка, связанная с завтраком, которая может ускорить потерю мышечной массы.
Этот эффект становится более заметным, когда кто-то решает следовать так называемому прерывистому голоданию. Приём пищи в фиксированный временной промежуток в течение дня и голодание в остальное время помогает людям избавиться от лишнего веса. Эта методика также снижает уровень воспалений и окислительного стресса. Однако данная привычка не обходится без своих минусов. В частности, она может провоцировать частые головные боли в первые несколько дней, повысить риск диареи, запоров и других форм расстройств пищеварения.
Новое исследование ученых из Гарвардской школы показало, что приём пищи в ограниченный промежуток времени приводит к потере мышечной массы, а не запасов жира. Это связано с тем, что данное питание не имеет ограничений по выбору продуктов. Люди должны питаться в строгом временном интервале, но могут есть при этом, что хотят. Для того, чтобы приостановить процесс потери мышечной массы, поклонникам прерывистого голодания необходимо следить за теми продуктами, которые они употребляют. Кроме того, без тренировок с отягощениями у них всё равно ничего не получится, и мышечная масса продолжит исчезать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
ЗОЖ
это школа общественного здравоохранения Гарвардского университета, расположенная в медицинском районе Лонгвуд в Бостоне, штат Массачусетс
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