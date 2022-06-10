Желающим похудеть нужен завтрак после 11:00
Не завтракайте до 11:00 утра, если вы хотите избавиться от лишнего веса. Учёные из Королевского колледжа Лондона установили, что первый приём пищи нужно проводить позднее, поскольку из-за современного образа жизни многие люди обедают чуть ли не вечером.
Плохая новость для всех любителей раннего завтрака - оказывается, утренний приём пищи нужно перенести на время после 11:00. Если с утра вы подождёте несколько часов до приёма завтрака, то это поможет вам в борьбе с лишним весом, как установили британские учёные. Подобное связано с тем, что большинство людей теперь обедают и ужинают значительно позднее, чем предыдущие поколения, и последний приём пищи ныне происходит около девяти вечера.
Если мы станем принимать завтрак в 11:00, то тем самым будет достигнуто 14-часовое окно голодания, а оно, как показывают научные наблюдения, представляет собой самый здоровый способ ускорить метаболизм и добиться потери веса. Другими словами, между ужином и завтраком должно пройти не менее 14 часов, и в этот промежуток человек не должен принимать пищу.
Если вы будете следовать этой стратегии прерывистого голодания на протяжении хотя бы нескольких месяцев, то сможете легко похудеть на 2- 5 кг, как показывает исследование. Однако значительное количество людей всё-таки предпочитают принимать пищу как можно раньше. И в этом случае добиться того самого окна в питании практически невозможно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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