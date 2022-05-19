5 главных плюсов становой тяги
Многим людям кажется, что тяга штанга в наклоне к поясу тренирует только нижнюю часть тела. На самом деле, происходит укрепление практически всего тела.
Если вы хотите поднять свою физическую форму на совершенно другой уровень, начните делать становую тягу. Считающаяся основой всех упражнений, становая тяга является эффективным способом наращивания силы и мышечной массы. Как правило, это упражнение включает в себя поднятие веса (чаще всего штанги) с земли к поясу с прогибанием спины внутрь. Движения при отрыве штанги от пола нацелены на ягодицы, подколенные сухожилия и квадрицепсы. Есть несколько вариантов становой тяги, которые предлагают разные, но связанные преимущества. Включение этих вариантов добавляет разнообразия в фитнес-программу и позволяет настраивать ее в соответствии с вашими потребностями.
Предлагает тренировку всего тела
Становая тяга тренирует не только нижнюю часть тела, но и верхнюю. Когда вы поднимаете вес с пола, это движение задействует мышцы поясницы и верхней части спины. Руки и плечи также напрягаются во время тяги.
Делает ноги сильнее
Поскольку становая тяга активирует множество мышц нижней части тела, в том числе ягодичные, квадрицепсы и подколенные сухожилия, ноги становятся сильнее.
Уменьшает боль в пояснице
Включение становой тяги в программу упражнений поможет укрепить поясницу и уменьшить боль в спине или предотвратить ее развитие в будущем.
Увеличивает потерю жира
Как и любые физические нагрузки высокой интенсивности, становая тяга - отличный метод борьбы с лишним весом.
Улучшает минеральную плотность костей
Потеря минеральной плотности костной ткани является серьезной проблемой для здоровья пожилых людей и основной причиной остеопороза. Выполнение упражнений с весовой нагрузкой, таких как становая тяга, это отличный способ увеличить минеральную плотность костей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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