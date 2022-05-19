Почему вегетарианцам грозит ранняя смерть
Исследование связало повышенную смертность с употреблением большого количества высокопереработанной пищи или красного мяса. Оно проводилось исследователями из Университета Лома Линда.
Американские учёные утверждают, что повышенное потребление переработанных продуктов питания, а также красного мяса является одним из индикаторов скорой смерти. Получено новое подтверждение опасности этой пищи и её влияния на продолжительность жизни и здоровье человека. Исследователи изучили более 77 000 человек, придерживающихся самых разных стилей питания, включая вегетарианское и невегетарианское.
Получены данные о том, что высокопереработанные продукты питания влияют на преждевременную смертность как среди вегетарианцев, так и среди употребляющих пищу животного происхождения. Оказывается, вегетарианская диета очень даже может быть нездоровой, если её сторонники налегают на переработанную пищу.
Нынешнее исследование показывает, что можно быть "плохим" вегетарианцем, или сидеть на полезной для здоровья невегетарианской диете, если она исключает переработанные продукты питания. Также диета должна содержать минимум красного мяса. Употреблявшие переработанные продукты вегетарианцы сталкивались с такой же опасностью преждевременного ухода из жизни, как и любители пищи животного происхождения, налегавшие на те же самые продукты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Лома Линда
ЗОЖ
частный университет адвентистов седьмого дня в Лома Линде, штат Калифорния
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