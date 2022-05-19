Постоянное потребление красного мяса повышает смертность, но вегетарианцы тоже в опасности

«Наше исследование посвящено вопросу о том, что может сделать вегетарианскую диету здоровой или нездоровой, — рассказывает Фрейзер. — Похоже, что доля ультрапереработанных продуктов в чьем-то рационе на самом деле более важна, с точки зрения смертности, чем доля продуктов животного происхождения, за исключением красного мяса».

Исследователи из Университета Лома Линда сообщают, что высокое потребление ультрапереработанных продуктов и, отдельно, высокое потребление красного мяса могут быть важными показателями смертности. В свое исследование они включили 77 тыс. человек. Главой работы стал профессор Медицинской школы Университета Лома Линда Гэри Фрейзер.Исследование показывает, как можно быть «плохим вегетарианцем или хорошим невегетарианцем», оно изолирует влияние обработанных пищевых продуктов на здоровье, независимо от наличия продуктов животного происхождения. Результаты показали, что вегетарианцы, которые ели много обработанных продуктов, столкнулись с таким же пропорциональным увеличением смертности, как и невегетарианцы, которые ели много обработанных продуктов.В исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, приняли участие более 77 тыс. человек. Они заполнили анкету по частоте питания, включающую более 200 продуктов, чтобы описать свой рацион. Они также предоставили другую связанную со здоровьем и демографией информацию.Затем исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и демографические данные участников в сочетании с данными о смертности. Средний период наблюдения составил семь с половиной лет. Затем ученые использовали статистическую модель, которая помогла им рассмотреть каждую переменную независимо от других и провести анализ смертности по конкретным причинам.Ученые обнаружили, что люди, которые получали половину своих калорий из продуктов, подвергшихся глубокой переработке, столкнулись с увеличением смертности на 14 % по сравнению с людьми, которые получали из таких продуктов только 12,5 % от общего количества калорий. Авторы сообщают, что высокий уровень потребления продуктов, подвергшихся глубокой обработке, был связан со смертностью из-за респираторных, неврологических и почечных заболеваний.Результаты не выявили связи между смертностью и потреблением продуктов животного происхождения. Однако после того, как исследователи разделили продукты животного происхождения на подкатегории, они обнаружили статистически значимое увеличение риска смертности (8 %), связанное с умеренным (примерно 40 грамм в день) потреблением красного мяса, по сравнению с его отсутствием в рационе.Ранее ученые рассказали, чем детям грозит вегетарианская диета