Как правильно мыть зелень и овощи перед употреблением?

«Зелень и салат сначала нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее нужно замочить в емкости с прохладной водой на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода в емкости не станет чистой», — говорит специалист.

«Помидоры, огурцы, баклажаны, перец, тыкву также отмываем от земли и тщательно ополаскиваем под проточной водой 2-3 минуты, потом ополаскиваем горячей водой».

Многие из нас не заморачиваются над этим, просто ополаскивая овощи перед тем, как порезать их в салат. Между тем, овощи и фрукты, недостаточно хорошо помытые, могут стать источниками заражения.После такого замачивания зелень еще не готова — ее необходимо хорошенько промыть под проточной водой.Чтобы избавить зелень от патогенных организмов, не будет лишним подержать ее 30 минут в специальном «дезинфицирующем» растворе (1 столовая ложка соли и 1 ложка уксуса на литр воды).Ягоды обрабатываем иначе — промываем их с помощью дуршлага, выкладывая в один слой. Держим под проточной водой не менее 5 минут. Можно несколько раз обдать ягоды горячей и холодной водой, по очереди.Овощи, которые растут в земле (картофель, морковь, свекла и так далее) некоторое время держим в теплой воде — это позволит легко убрать остатки земли. После этого тщательно чистим щеткой под проточной водой. На финальном этапе хорошо промываем овощи, можно так же чередовать теплую и холодную воду.С качанов капусты обязательно снимаем верхние листы. Они, как и серединка, имеют способность копить в себе нитраты. Цветную капусту перед промыванием делим на соцветия, это поможет промыть ее более качественно. Потемневши участки срезаем.Если вы думаете, что такие меры осторожности излишние, вы ошибаетесь. Например, в зелени могут жить личинки паразитов, а на овощах — патогенные бактерии. Причем в больших количествах. Не говоря уже об удобрениях и том количестве рук, которые касались их в процессе сбора и транспортировки. Овощи со своего огорода также обязательно моем.