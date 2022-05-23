Диабет: позволительные фрукты с низким гликемическим индексом

«Фруктоза считается безопаснее, чем рафинированные, искусственные виды сахара и подсластители, но избыток фруктозы может вызывать резкий скачок уровня сахара в крови, что может быть вредно для диабетиков».

«Когда речь идет о фруктах, позволительных для больных сахарным диабетом, особую роль играют гликемический индекс, уровень фруктозы, объемы порций», - сообщили медик и в интервью Times Now Digital.