Диабет: позволительные фрукты с низким гликемическим индексом
Употреблять фрукты при имеющемся предиабете или диабете медики обычно советуют с большой осторожностью, ориентироваться нужно, прежде всего, на плоды с низким гликемическим индексом (ГИ).
В целом фрукты является частью здорового рациона, однако они содержат фруктозу – форму естественного сахара. Между тем, для больных сахарным диабетом первого или второго типа, либо имеющих его гестационную форму, сахар является первым компонентом, который необходимо контролировать и минимизировать.
«Фруктоза считается безопаснее, чем рафинированные, искусственные виды сахара и подсластители, но избыток фруктозы может вызывать резкий скачок уровня сахара в крови, что может быть вредно для диабетиков».
Говоря об этом, врачи рекомендуют людям с диабетом выбирать фрукты с низким гликемическим индексом (ГИ), который отражает скорость, с которой съеденная пища повышает уровень сахара в крови.
«Когда речь идет о фруктах, позволительных для больных сахарным диабетом, особую роль играют гликемический индекс, уровень фруктозы, объемы порций», - сообщили медик и в интервью Times Now Digital.
С учетом названных факторов, при диабете могут быть позволительны следующие фрукты с низким гликемическим индексом.
Персики. Гликемический индекс одного среднего персика составляет около 42, что не повредит уровням сахара и инсулина у диабетиков – при этом благодаря клетчатке желудок будет сытым в течение более длительного периода времени. Кроме того, персики богаты полезными питательными веществами, такими как калий, витамины А и С.
Вишня. Плоды вишни – источник антиоксидантов, витамина Cи волокон, которые уменьшают метаболизм сахара в организме и препятствуют скачкам уровня сахара в крови. ГИ вишни образцово низкий – 20: значит, ее употребление не приведет к быстрому повышению уровня сахара в крови.
Слива. Помимо антиоксидантов и клетчатки, сливы содержат 15 различных витаминов и минералов, вдобавок отличаются низкой калорийностью. ГИ сливы составляет 40, что делает ее хорошим выбором для людей, страдающих диабетом.
Апельсины. Эти фрукты наполнены жизненно важными витаминами и минералами, такими как витамин С, клетчатка и калий, поэтому считаются одними из лучших в меню диабетиков. Апельсинам требуется больше времени для расщепления и переваривания из-за содержания в них клетчатки, которая способствует медленному высвобождению сахара в кровоток и стабилизирует его уровень на длительный период времени. Один средний апельсин имеет гликемический индекс около 40-43.
Яблоки. Также содержат приличное количество необходимых организму витаминов и минералов, плюс много клетчатки, которая предотвращает быстрое усвоение сахара в организме. Выбирать следует не слишком сладкие сорта яблок, такие фрукты не вызывают резкого скачка уровня сахара в крови.
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