Употребление этого фрукта снижает давление
Богатая полифенолами черника - кладезь природных лекарств для гипертоников. Тем отрадней, что это одна из самых популярных в России ягод.
Более 40% жителей России старше 50 лет имеют гипертонию. Это хроническое расстройство, которое характеризуется избыточным давлением крови на стенки сосудов, способное вызывать болезни сердца. Но что, если мы скажем, что употребление всего одного фрукта может помочь снизить артериальное давление? Речь идет о чернике - эти маленькие плоды синего цвета оказались полезными для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе, которые страдают от повышенного давления или гипертонии.
Сколько ягод черники нужно употреблять в день, чтобы предотвратить высокое артериальное давление? По словам исследователей, потребление примерно одной чашки свежей черники ежедневно в течение 12 недель улучшало функцию внутренней оболочки кровеносных сосудов (так называемого эндотелия). К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо. Они обнаружили улучшение функции эндотелия, что важно для здоровья человека, поскольку проблемы этого плана связаны с развитием атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые получили доказательства того, что черника улучшает функцию эндотелия за счет снижения окислительного стресса в организме».
Окислительный стресс - дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами в организме, который может повреждать клетки и ткани, что способствует эндотелиальной дисфункции и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты также заявили, что черника богата полифенолами, которые могут уменьшить окислительный стресс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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