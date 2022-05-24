Почему беременным нужны три яйца в день
Эксперты утверждают, что употребление трех куриных яиц в день обеспечивает женщину достаточным количеством холина. Это ключевой нутриент для развития мозга ребёнка.
Более 90% будущих мам в период беременности недополучают достаточное количество холина, как установили учёные из Университета Северной Каролины. А этот нутриент является ключевым для развития мозга их ребёнка. Однако быстрые изменения в диете могут помочь будущим мамам обеспечить своих малышей этой субстанцией в таком количестве, в котором это необходимо. Нужно просто употреблять три куриных яйца в день в любой их форме, как отдельно, так и в виде добавок в разного рода блюда.
Исследования показывают, что холин необходим для нормального развития малыша, но мамы слабо передают его детям через плаценту, а потом и посредством грудного вскармливания. Немногие знают, как важен холин, хотя недополучающие этот нутриент в первые три года жизни дети значительно хуже справляются с когнитивными тестами и часто демонстрируют нарушения внимания более сильно, чем их ровесники, мамы которых имели достаточно холина.
Первая 1 000 дней жизни малыша или приблизительно три года - это период формирования мозга. Во время этого периода холин является ключевым нутриентом для правильного развития. В эту тысячу дней входит и вынашивание ребенка. Если малыш недополучает холин, то последствия могут сказываться в течение всей его оставшейся жизни. К примеру, у 15-летних школьников, которые в детстве имели дефицит холина, отметки были ниже, как показали тесты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Северной Каролины
ЗОЖ
сследовательский университет штата в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, США
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