6 видов чая против болей в горле
Больное горло кого угодно выведет из себя. Прежде чем покупать лекарства или леденцы со спреями, попробуйте заварить крепкий чай.
Мятный чай
Может помочь успокоить боль в горле. Он содержит соединение под названием ментол, обладающее противовоспалительными свойствами.
Травяной чай из корня солодки
Хотя чай из корня солодки больше всего известен тем, что помогает облегчить расстройства желудка и тому подобные проблемы, такие как изжога, его антибактериальная и противовирусная активность также может быть полезна при ангине и простуде.
Ромашковый чай
Сделанный из цветов, этот классический напиток бывает полезен, когда першение в горле или неприятный кашель не дают вам расслабиться ночью перед сном. Кроме того, ромашковый чай содержит антиоксиданты, особенно флавоноиды и терпеноиды, которые помогают организму бороться с инфекцией.
Чай из листьев зефира
Этот мягкий чай сделан из растения алтея. Врачи говорят, что корень алтея выделяет желеобразное вещество, известное как слизь, которое помогает успокоить боль в горле. Исследования показывают, что он также обладает противовоспалительными свойствами и может лечить опухшие миндалины.
Имбирный чай
По словам врачей, пряный имбирный чай также может быть естественным средством от болей в горле, поскольку корень имбиря содержит ряд соединений, обладающих противовоспалительным воздействием. Чтобы придать дополнительный вкус или сбалансировать остроту, добавьте в чай мед и корицу.
Чай с куркумой
Чай с куркумой идеально подходит для лечения болей в горле, потому что куркума обладает противовирусными, антибактериальными и, самое главное, противовоспалительными свойствами, которые успокаивают горло и укрепляют иммунную систему. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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