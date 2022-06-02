Почему коллег по работе необходимо благодарить
Выражения благодарности по отношению к коллегам по работе улучшает реакцию на стресс в сердце. К такому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Диего.
Работающие в одной команде коллеги, которые благодарили друг друга ещё до выполнения высокострессового задания, впоследствии демонстрировали более хорошие показатели связанного с работой сердца стресса, по сравнению с другой группой, которая не выражала взаимной благодарности. Таковы результаты одного экспериментального исследования. Они достаточно убедительно показывают, как важно развивать чувство взаимной благодарности в разного рода организациях и компаниях, сотрудники которых вместе решают те или иные задачи, порой вызывающие сильный стресс.
Авторы исследования провели свою работу ещё и по той причине, что данная тема практически не вызывала интереса других ученых. И силу этой взаимной признательности, а также её влияние на рабочие отношения в разного рода коллективах не изучали. В нынешних экспериментах приняли участие 200 студентов университета, которые жили вместе со своими коллегами для имитации отношений между участниками большого коллектива. Они проводили много времени вместе, но не сближались в личном плане, как это происходит среди коллег по работе.
Каждой паре впоследствии давали практически невыполнимую задачу, где нужно было, к примеру, за 6 минут разработать дизайн велосипеда, а ещё за 6 минут убедить в жизнеспособности своей идеи целую панель экспертов. Естественно, что эти задания рождали сильный стресс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Диего
ЗОЖ
публичный научно-исследовательский университет, расположенный в районе Ла-Хойя, Сан-Диего в штате Калифорния, США
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