Врач Цурская: хлеб не нужно есть каждый день

«Были выведены сорта пшеницы с ускоренным вызреванием и высокой урожайностью, но хлеб из нее поспособствовал росту ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний», - заявила Цурская.

«Частое употребление хлеба вызывает боли в кишечнике, запоры или диарею, проблемы с кожей, раздражительность, быструю усталость, мигрени», - констатировала эксперт.