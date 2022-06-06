Врач Соломатина рассказала о способности кваса вызывать диабет и старение
По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, пристрастие к квасу из магазина может пагубно сказаться на здоровье человека.
«Регулярное употребление магазинного кваса способно привести к диабету и преждевременному старению», - констатирует медик.
В интервью Соломатина заметила, что напиток из магазина по сути не является квасом, поскольку изготавливается по другой технологии и содержит в себе компоненты, который не подразумеваются рецептурой натурального кваса.
«Обычная газированная вода со всякими вредностями», - высказался медик о магазинной продукции.
Соломатина убеждена, что регулярное питье такого квази-кваса может способствовать развитию диабета 2 типа, так как подобно любой сладкой газировке он провоцирует резкие колебания уровня сахара в крови. Кроме того, любители магазинного кваса рискуют заполучить лишний вес, проблемы с сосудами.
Говоря способности такого кваса вызывать раннее старение, Соломатина объяснила, что из-за высокого содержания сахара в напитке ткани организма подвергаются своеобразной карамелизации (гликирование). Лишаясь в этом состоянии нормально функционировать, ткани начинают стареть.
Людям, имеющим проблемы с ЖКТ, врач посоветовала не пить кваса совсем. Напиток обладает способностью раздражать слизистую, и при имеющихся нарушениях и болезнях пищеварительной системы это будет провоцировать появление нежелательных или острых симптомов.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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