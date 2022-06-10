Врач Соломатина поделилась советами по выбору кваса
Медик советует при покупке кваса обращать внимание на его срок годности – чем он меньше, тем лучше.
В интервью врача-диетолога Елены Соломатиной прозвучало мнение о пользе кваса:
«Натуральный квас очень полезен для организма, так как это продукт брожения и ферментации, способный улучшать состояние кишечной микрофлоры».
В то же время, считает специалист, магазинную продукцию сложно назвать натуральной и полезной – в таком квасе содержатся нежелательные искусственные компоненты, добавленный сахар. Напиток предпочтительно готовить самостоятельно или приобретать «живой» квас.
Соломатина поделилась советами по выбору кваса. Медик рекомендует ориентироваться на срок годности напитка. «Живой» квас в силу рецептуры не может храниться долго, но если производитель обещает его длительную сохранность, значит, такой напиток содержит консерванты.
«Чем меньше у кваса срок хранения, тем он более живой, Добавление стабилизаторов и консервантов, продлевающих срок годности напитка, «убивает» брожение, а это самое ценное в квасе, как и в кисло-молочных продуктах», - объяснила Елена Соломатина.
Медик уточнила, что в качестве консерванта могут использоваться сорбиновая кислота или лимонная кислота – такой вариант добавок вполне приемлем. Но если в напитке, помимо прочего, присутствуют ароматизаторы, красители, – от его покупки и питья лучше отказаться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины могут быть очень опасными в случае передозировки.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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