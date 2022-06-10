Врач Соломатина поделилась советами по выбору кваса

«Натуральный квас очень полезен для организма, так как это продукт брожения и ферментации, способный улучшать состояние кишечной микрофлоры».

«Чем меньше у кваса срок хранения, тем он более живой, Добавление стабилизаторов и консервантов, продлевающих срок годности напитка, «убивает» брожение, а это самое ценное в квасе, как и в кисло-молочных продуктах», - объяснила Елена Соломатина.