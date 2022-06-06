«Вода Сасси»: врач озвучила рецепт полезного летом напитка
Врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Студеникина советует летом готовить воду Сасси – этот напиток вкусен, при этом не содержит сахара, обладает полезными свойствами.
Медик озвучила в интервью рецепт такого полезного летом напитка как вода Сасси.
«Напиток был придуман нутрицевтом Синтией Сасс, такая вода содержит только натуральные ингредиенты и является полезной альтернативой газировке», - подчеркнула Студеникина.
Как приготовить. В питьевую воду добавляются дольки свежего огурца (предварительно очищенного) и лимона (кладется вместе с кожицей), а также тертый имбирь, мята –
«На 2 литра воды нужно взять один средний огурец, один лимон, одну чайную ложку имбиря, три-четыре веточки мяты».
Несколько часов напиток настаивается в холодном месте. Перелив в подходящую емкость, воду Сасси следует хранить в холодильнике. Питье такой воды отлично утоляют жажду, освежает, тонизирует. Вдобавок организм получает витамины и минеральные вещества, которые летом активно теряются телом из-за потения. Благодаря такому восполнению питательных веществ поддерживается хорошее самочувствие и бодрость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие вредные свойства в отношении здоровья может проявлять магазинный квас.
Марина Студеникина
ЗОЖ
врач-диетолог, гастроэнтеролог, специалист по пищевому поведению
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