«Вода Сасси»: врач озвучила рецепт полезного летом напитка

«Напиток был придуман нутрицевтом Синтией Сасс, такая вода содержит только натуральные ингредиенты и является полезной альтернативой газировке», - подчеркнула Студеникина.

«На 2 литра воды нужно взять один средний огурец, один лимон, одну чайную ложку имбиря, три-четыре веточки мяты».