Обнаружены неожиданные преимущества чая
Исследование показало, что длительное употребление чая значительно увеличивает концентрацию сперматозоидов. К такому выводу пришли учёные из Китая.
Китайские учёные обнаружили, что один из наиболее популярных напитков в мире чай, площадь плантаций которого на нашей планете составляет почти 5 млн гектаров, очень полезен для мужчин, желающих испытать счастье отцовства. Отметим, что Китай является крупнейшим производителем чая, на его долю приходится около 45% мирового производства, и население Китая ежегодно потребляет 2,2 млн тонн этого напитка. При этом если раньше на чай налегали преимущественно люди пожилые, то теперь и молодёжь предпочитает пить именно чай.
Авторы исследования выявили связь между употреблением чая и качеством сперматозоидов у китайских мужчин в возрасте от 22 до 45 лет, добровольно вызвавшихся на донорство спермы. Образцы исследовались обученными специалистами, они соответствовали необходимым критериям для донорства. Всего в эксперименте приняли участие 1 385 человек, предоставивших 6 466 образцов.
Анализ показал, что у любителей чая концентрация и количество сперматозоидов несколько выше, но их подвижность ниже, чем у тех, кто чай не пьёт. Потребители зелёного чая также демонстрировали несколько лучшую подвижность сперматозоидов. Сделав поправку на различные факторы, способные искажать анализы, ученые установили, что самая высокая концентрация сперматозоидов была у людей, которые употребляли чай в течение последних 10 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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