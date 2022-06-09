Профессор Кутушов: какие овощи и фрукты могут содержать много нитратов?
В интервью ученого токсиколога, профессора Михаила Кутушова были названы дары природы, способные оказаться токсичными из-за высоких доз нитратов.
Доктор медицинских наук пояснил, что под словом «нитраты» подразумеваются соли азотной кислоты – соединения, обеспечивающие растениям рост и развитие. Для здоровья опасны продукты, которые содержат их в чрезмерном количестве. Сок, мякоть овощей и фруктов как раз могут скапливать высокие концентрации нитратов, если теми слишком щедро обрабатывался будущий урожай.
«Нитраты в организме трансформируются в нитриты. Они вызывают гемоглобинемию, при которой эритроциты теряют способность переносить кислород», - сообщил профессор Кутушов.
Токсиколог назвал дары природы, в которых уровень нитратов может быть высоким.
- Свекла.
- Листовой салат.
- Петрушка.
- Зеленый лук.
- Укроп.
- Редис (особенно круглой формы).
- Огурцы.
- Арбузы и дыни.
- Ягоды: вишня, клубника, привозные.
«Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов – рвота и понос, слабый пульс, снижение давления, учащение дыхания. Особый признак отравления именно нитратами – это увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями», - поделился ученый.
Эксперт посоветовал не давать ранних фруктов и ягод детям, так же как и тепличных плодов. Кроме того, для детей лучше очищать их от кожуры, верхушек и хвостиков. Также растительные продукты нужно тщательно мыть, замачивать или обдавать кипятком перед употреблением.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что современные люди употребляют слишком много фруктозы.
Михаил Кутушов
ЗОЖ
врач-токсиколог, профессор, член-корр. РАЕН
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