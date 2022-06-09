Профессор Кутушов: какие овощи и фрукты могут содержать много нитратов?

«Нитраты в организме трансформируются в нитриты. Они вызывают гемоглобинемию, при которой эритроциты теряют способность переносить кислород», - сообщил профессор Кутушов.

Свекла.

Листовой салат.

Петрушка.

Зеленый лук.

Укроп.

Редис (особенно круглой формы).

Огурцы.

Арбузы и дыни.

Ягоды: вишня, клубника, привозные.

«Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов – рвота и понос, слабый пульс, снижение давления, учащение дыхания. Особый признак отравления именно нитратами – это увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями», - поделился ученый.