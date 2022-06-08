Современные люди употребляют слишком много фруктозы

«фруктоза может способствовать метаболическим изменениям, ведущим к развитию ожирения».

«Ограничение потребления свободных сахаров и фруктозы может быть важной мерой противодействия развитию сердечно-сосудистых рисков, в том числе у детей», - постулируют эксперты.