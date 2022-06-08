Современные люди употребляют слишком много фруктозы
Ученые предупреждают, что чрезмерное потребление фруктозы чревато опасными последствиями для здоровья, у современных людей это вызывает подверженность ожирению и диабету.
Безалкогольные напитки, сладости, соки, выпечка, йогурты – многие магазинные продукты сегодня содержат много фруктозы, и люди зачастую не осознают, что употребляют ее чрезмерно. Между тем, согласно последним исследованиям, именно злоупотребление фруктозой является одним из ключевых факторов роста заболеваемости диабетом, а также лишнего веса у детей и молодых людей,
Ученые констатируют, что у современных подростков с избыточной массой тела все чаще наблюдаются изменения, серьезно угрожающие здоровью. В их числе – высокое кровяное давление, дислипидемия (нарушение нормального соотношения жиров в крови), нарушения метаболизма глюкозы, ожирение печени. Данную тенденцию исследователи связывают с обилием фруктозы в рационе юных поколений – по их мнению,
«фруктоза может способствовать метаболическим изменениям, ведущим к развитию ожирения».
Эксперты указывают на способность фруктозы оказывать специфическое влияние на механизмы контроля голода и насыщения, содействовать развитию резистентности к гормону сытости лептину, из-за чего человеком увеличивается потребления калорий.
Помимо того, фруктоза в чрезмерном количестве активирует высвобождение провоспалительных цитокинов и снижает выработку адипонектина, который может противодействовать атеросклерозу. Таким образом, ее избыточное потребление может вызывать патологические сердечно-сосудистые изменения.
Ученые считают важным ограничивать потребление фруктозы
«Ограничение потребления свободных сахаров и фруктозы может быть важной мерой противодействия развитию сердечно-сосудистых рисков, в том числе у детей», - постулируют эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перекусы орехами очень полезны в плане снижения уровня сахара в крови.
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