Свекольный сок поможет людям с ишемической болезнью сердца
Ежедневный стакан свекольного сока может уменьшить уровень вредных воспалений у людей с ишемической болезнью сердца. К такому выводу пришли исследователи из Университета королевы Марии в Лондоне.
Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространённым типом сердечно-сосудистых патологий, самой частой причиной инфарктов и самым крупным единичным фактором смертности мужчин и женщин на всей нашей планете. У людей с этим расстройством отмечается низкий показатель уровня оксида азота, который естественным образом производится нашим организмом и крайне необходим для нормального здоровья. Помимо сокращение артериального давления оксид азота обладает также ещё и выраженным противовоспалительным воздействием.
Воспаления очень важны для защиты организма от травм и инфекций. Однако у людей с ишемической болезнью сердца отмечаются постоянные воспаления, которые усиливают патологические процессы в артериях. Из-за этого их здоровье ухудшается, а риск инфаркта возрастает. Исследование предположило, что ежедневный стакан свекольного сока может быть диетическим способом повышения содержания нитрата азота. А тем самым уменьшается и вредное воспаление.
Авторы исследования следили за тем, может ли ежедневный стакан свекольного сока стать одним из способов пополнения рациона неорганическими нитратами, останавливающими вредные воспаления. В исследовании приняли участие 114 здоровых добровольцев, из них 78 получили вакцину от брюшного тифа, чтобы повысить временно уровень воспалений в кровеносных сосудах, a 36 использовали крем, приводящий к появлению небольшого волдыря на коже, для локализованного воспаления.
Добровольцы выпивали по 140 мл свекольного сока каждое утро в течение 7 дней. Половина получала сок с высоким содержанием нитратов, а вторая - сок без нитратов вообще. Оказалось, что в первом случае уровень маркера оксида азота вырастал выше, а сок с нитратами также восстанавливал функцию эндотелия клеток, которые выстилают внутреннюю часть всех кровеносных сосудов и имеют решающее значение для нормального их функционирования. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет королевы Марии
ЗОЖ
государственный исследовательский университет в Лондоне, Англия, входящий в состав федерального университета Лондона
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