Какие части курицы являются наиболее вредными: объясняет врач

«Несмотря на бесспорную пользу куриного мяса благодаря его диетическим свойствам, желательно не употреблять в пищу внутренности и кожу птицы», - заявила медик в интервью

«Особенно вредными считаются куриные легкие за счет развития в них бактерий (листерии), сложно уничтожаемыми при термической обработке. Кроме того, вредной частью считается гузка, содержащая большое количество патогенных бактерий».