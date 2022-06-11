Диетолог Копытько: как пить пиво с наименьшим ущербом для здоровья?

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стакан пива в руке

По словам врача-диетолога Марины Копытько, пиво категорически не следует пить на пустой желудок.

Отвечая на вопрос о том, как можно пить пиво с наименьшим ущербом для здоровья, диетолог Копытько подчеркнула в интервью: ключевым правилом является умеренность.

«Избежать проблем со здоровьем возможно, если употреблять не более 200-300 миллилитров этого алкогольного напитка в день один-два раза в неделю», - уточнила медик в комментарии URA.RU.

Также Копытко указала на то, что пиво следует употреблять исключительно после приема пищи, не на пустой желудок. Пренебрежение данным правилом чревато нарушениями в функционировании пищеварительной системы.

Диетолог напомнила, что пиво подобно еде является источником калорий.

«В 100 граммах напитка содержится около 50 килокалорий, а его употребление может привести к перееданию», - предупредила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым было названо самое безвредное для здоровья мороженое.
Марина Копытько
Марина Копытько
ЗОЖ
практикующий врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Теги : пиво, советы диетологов, Марина Копытько