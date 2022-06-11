Диетолог Копытько: как пить пиво с наименьшим ущербом для здоровья?

«Избежать проблем со здоровьем возможно, если употреблять не более 200-300 миллилитров этого алкогольного напитка в день один-два раза в неделю», - уточнила медик в комментарии URA.RU.

«В 100 граммах напитка содержится около 50 килокалорий, а его употребление может привести к перееданию», - предупредила эксперт.