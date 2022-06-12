Эндокринолог Титов: что помогает от телесного запаха старости после 50 лет

«Полностью устранить все возрастные изменения метаболизма и генетически обусловленные факторы не получится, но повлиять на некоторые моменты можно», - сказал специалист.

«уменьшить суточное количество потребляемых калорий и выбирать такой способ приготовления пищи, при котором она быстрее и лучше переваривается в кишечнике».

«Несколько раз в день проветривать жилье, чаще проводить уборку, регулярно менять нижнее белье».