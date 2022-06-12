Эндокринолог Титов: что помогает от телесного запаха старости после 50 лет
По словам врача-эндокринолога Виктора Титова, человеческому телу по мере прожитых лет свойственно приобретать специфический аромат, известный как «запах старости».
Врач рассказал в интервью, что запах старения может формироваться уже после 50 лет. На его появление влияют разные факторы, в том числе генетические или связанные с естественным замедлением метаболических процессов в организме. Титов заметил, что если запах появляется, скорей всего, полностью искоренить его не получится.
«Полностью устранить все возрастные изменения метаболизма и генетически обусловленные факторы не получится, но повлиять на некоторые моменты можно», - сказал специалист.
Эндокринолог проинформировал, что помогает минимизировать телесный запах старости после 50 лет.
Поддержка обмена веществ. С возрастом метаболизмы разных веществ в организме замедляются, что задерживает их выведение. Накапливаясь, соединения придают телу запах. Чтобы обменные процессы не замедлялись слишком сильно, важно быть физически активным.
Контроль питания. Для профилактики запаха старения Титов рекомендует
«уменьшить суточное количество потребляемых калорий и выбирать такой способ приготовления пищи, при котором она быстрее и лучше переваривается в кишечнике».
Контроль за выделениями. С возрастом выделения могут не только приобретать более резкий запах, но и начинают хуже подчиняться волевому контролю. Иными словами, мы становимся подверженными недержанию. Учитывая это, важно усиливать гигиенические меры, всегда иметь под рукой сменное белье, салфетки, запас прокладок.
Что еще советует врач:
«Несколько раз в день проветривать жилье, чаще проводить уборку, регулярно менять нижнее белье».
Питье воды. Эндокринолог рекомендует пить достаточно воды, это способствует активизации метаболизма, лучшему выведению переработанных компонентов из тела.
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Виктор Титов
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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