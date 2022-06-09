Невролог Кудрявцева: при бессоннице летом помогает тяжелое одеяло
Проблема бессонницы летом может обостряться, и одним из способов улучшить сон может стать использование тяжелого одеяла, констатирует врач-невролог Анна Кудрявцева.
Летние ночи коротки, что может ухудшать проблемы с засыпанием и качеством сна в это время года. Кулрявцева напомнила в интервью: скорость засыпания и крепость ночного сна связаны с выработкой гормона мелатонина – он начинает выделяться организмом с наступлением темноты и прекращает выделяться с рассветом. Если учесть, что летом темнеет поздно, а светает рано, то выработка мелатонина может оказаться недостаточной для хорошего сна. Многие люди в летние месяцы сталкиваются с тем, что подолгу не могут заснуть или слишком рано просыпаются – их сон не крепкий, не глубокий, слишком чуткий, не дает ощущения полноценного отдыха.
Объясняя, что может помочь улучшить качество ночного сна летом, Кудрявцева посоветовала использовать тяжелое одеяло.
«Даже летом лучше спать под тяжелым одеялом, а не заменять его легким или простыней. Функция одеяла заключается не только в том, чтобы поддерживать комфортную для сна температуру», - сообщила невролог.
Врач рассказала, что проводившееся в Швеции исследование показало: качество сна у людей, использующих тяжелое одеяло, становится лучше. В этом случае возникает тот же эффект, что и во время объятий с близкими людьми. Рецепторы кожи реагируют на такую тактильную стимуляцию и посылают в мозг сигналы, стимулирующие выделение эндорфинов – веществ, обеспечивающих состояние расслабления, умиротворения.
Помимо тяжелого одеяла улучшить сон летом помогают следующие меры.
- Затемнение спальни – окна должны надежно прикрываться шторами или жалюзи от солнечного света.
- Приятная прохлада – комната перед сном должна хорошо проветриваться.
- Отказ от использования компьютера, гаджетов перед сном.
- Отказ от чтения новостей в вечернее время.
Анна Кудрявцева
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врач-невролог
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