Невролог Кудрявцева: при бессоннице летом помогает тяжелое одеяло

«Даже летом лучше спать под тяжелым одеялом, а не заменять его легким или простыней. Функция одеяла заключается не только в том, чтобы поддерживать комфортную для сна температуру», - сообщила невролог.

Затемнение спальни – окна должны надежно прикрываться шторами или жалюзи от солнечного света.

Приятная прохлада – комната перед сном должна хорошо проветриваться.

Отказ от использования компьютера, гаджетов перед сном.

Отказ от чтения новостей в вечернее время.