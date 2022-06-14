Хроническая усталость мешает жить: что делать?

«Магний принимает участие в регуляции тонуса сосудов и мышц, в координации движений. Взаимодействует с инсулином, способствуя его проникновению в клетки. Имеет антиспастическое действие на желудок, усиливает перистальтику», — говорит эксперт.

Знакомо состояние дикой усталости с самого утра, сразу после пробуждения? Если на этот симптом накладываются тошнота, отсутствие аппетита, судороги или покалывания в конечностях, с большой долей вероятности можно предполагать, что у вас дефицит магния.Как видим, спектр ответственности магния в нашем организме достаточно широк. Интересно, что женщины чаще страдают от дефицита этого элемента, чем мужчины. Зачастую уровень магния снижается из-за приема оральных контрацептивов (КОК).Важно учитывать, что магний участвует в метаболизме витамина С и витаминов группы В. Поэтому для более эффективного усвоения лучше принимать их вместе. Особенно это касается пиридоксина (В6).Огромное количество магния наш организм расходует в стрессовых ситуациях. Поэтому если вы часто на нервах, отслеживать и вовремя восполнять дефицит магния крайне необходимо.: магний гораздо быстрее и лучше всасывается не через кишечник, а напрямую через кожу. Это значит, что эффективнее принимать магниевые ванны, чем глотать капсулы или таблетки.Если вы принимаете препараты магния внутрь, учитывайте, что глютен, лен, какао, грибы и орехи ухудшают усвоение магния. А вот животные белки и устойчивые крахмалы (бобовые, зеленые бананы, охлажденный рис), наоборот, улучшают.Существуют разные формы магния, одной из наиболее усвояемых считается хелат и малат. Для расслабления и успокоения нервной системы лучше подходит глицинат. Людям, страдающим гипертонией, подойдет таурат.