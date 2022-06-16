Дефицит магния: нутрициолог Черная назвала пять симптомов
При усилении раздражительности, беспокойства, неврозов, усталости можно заподозрить, что организм испытывает дефицит магния, говорит нутрициолог Ксения Черная.
Черная назвала в интервью несколько симптомов, указывающих на возможный дефицит магния в организме. Одним из ключевых сигналов недостатка этого минерального вещества эксперт считает ухудшение неврологического и психического здоровья.
«Первое – это раздражение, хроническая усталость и стресс, головные боли, панические атаки и даже депрессии», - заметила специалист.
Также Черная посоветовала обращать внимание на другие изменения, которые также могут сигналить о дефиците магния. Нутрициолог перечислила их.
- Выпадение волос.
- Проблемы с ЖКТ: склонность к изжоге, рефлюксной болезни, запорам, метеоризму, вздутию.
- Ломкость ногтей.
- Судороги и мышечные спазмы.
- Варикозное расширение вен.
«Если вы обнаружили у себя хотя бы один симптом, необходимо проверить уровень магния в организме», - порекомендовала нутрициолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому могут навредить абрикосы.
Ксения Черная
Здоровье
нутрициолог, эксперт по питаню
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