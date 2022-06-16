Дефицит магния: нутрициолог Черная назвала пять симптомов

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усталость

При усилении раздражительности, беспокойства, неврозов, усталости можно заподозрить, что организм испытывает дефицит магния, говорит нутрициолог Ксения Черная.

Черная назвала в интервью несколько симптомов, указывающих на возможный дефицит магния в организме. Одним из ключевых сигналов недостатка этого минерального вещества эксперт считает ухудшение неврологического и психического здоровья.

«Первое – это раздражение, хроническая усталость и стресс, головные боли, панические атаки и даже депрессии», - заметила специалист.

Также Черная посоветовала обращать внимание на другие изменения, которые также могут сигналить о дефиците магния. Нутрициолог перечислила их.
  • Выпадение волос.
  • Проблемы с ЖКТ: склонность к изжоге, рефлюксной болезни, запорам, метеоризму, вздутию.
  • Ломкость ногтей.
  • Судороги и мышечные спазмы.
  • Варикозное расширение вен.
«Если вы обнаружили у себя хотя бы один симптом, необходимо проверить уровень магния в организме», - порекомендовала нутрициолог.

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Ксения Черная
Ксения Черная
Здоровье
нутрициолог, эксперт по питаню
Теги : дефицит магния, признаки нарушений, Ксения Черная