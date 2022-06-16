Дефицит магния: нутрициолог Черная назвала пять симптомов

«Первое – это раздражение, хроническая усталость и стресс, головные боли, панические атаки и даже депрессии», - заметила специалист.

Выпадение волос.

Проблемы с ЖКТ: склонность к изжоге, рефлюксной болезни, запорам, метеоризму, вздутию.

Ломкость ногтей.

Судороги и мышечные спазмы.

Варикозное расширение вен.

«Если вы обнаружили у себя хотя бы один симптом, необходимо проверить уровень магния в организме», - порекомендовала нутрициолог.