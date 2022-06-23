Зачем диабетикам нужны грибы
Употребляйте больше грибов, особенно, если вы страдаете от диабета. Это поможет держать под контролем уровень сахара в крови.
Людям, страдающим диабетом, часто трудно решить, что включить или исключить из своего рациона. Если вы хотите, чтобы уровень сахара в крови оставался в пределах нормы, вам необходимо внести определенные изменения в свой рацион. Одним из продуктов, который может помочь, являются грибы. Они безопасны для употребления из-за их низкого гликемического индекса (ГИ) и содержания гликемической нагрузки (ГН). Грибы не повышают уровень сахара в крови слишком резко, после их употребления он растет более медленными темпами.
Содержание витамина В и полисахаридов в грибах также может помочь контролировать уровни холестерина и сахара в крови. Кроме того, в грибах мало углеводов, калорий и сахара, они обладают антидиабетическими свойствами, которые могут быть полезны для больных сахарным диабетом. Впрочем, не только им. Есть много факторов, таких как воспаления, высокий уровень холестерина, триглицеридов, сахара в крови и окислительный стресс, которые могут повысить риск сердечных заболеваний. Грибы с высоким содержанием эрготионеина и бета-глюкана воздействуют на все эти риски.
Исследования показывают, что тип растворимой клетчатки бета-глюкан может помочь снизить уровень холестерина, тем самым сокращая риск сердечных заболеваний. Он также поддерживает уровень триглицеридов и холестерина на безопасных показателях. Антиоксиданты, содержащиеся в грибах, снижают вероятность развития рака легких, предстательной железы и многих других опухолей. Грибы содержат некоторое количество витамина D, а добавки с этим витамином помогают в онкологии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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