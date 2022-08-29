Чем опасны замороженные ягоды
Известный российский диетолог Зоя Богданова поведала, чтобы хотя заморозка ягод позволяет сохранить почти все их питательные свойства, определённую опасность они для здоровья представляют. Конечно, если не подготовиться к заморозке правильно.
Принято считать, что свежие фрукты и овощи всегда полезнее замороженных. На самом деле, это не соответствует истине. Если вы срываете их прямо с огорода, то они, конечно, содержат массу полезных питательных веществ. Но те продукты, которые мы покупаем в супермаркетах, прошли через длительную транспортировку, многодневное хранение, обработку разными компонентами для сохранения товарного вида, и за все эти дни масса полезных веществ из них просто испарилась. А иногда в покупаемых в магазинах фруктах и овощах вообще уже не остаётся ничего полезного.
Однако если фрукты и овощи подвергаются заморозке сразу после того, как собирается урожай, то тем самым замораживаются их полезные компоненты. В интервью радио Sputnik Зоя Богданова поведала, что около 80% всех полезных веществ, включая разного рода пищевые волокна и витамины, сохраняются в ягодах после процесса замораживания. В холодильнике они способны храниться длительное время. Но очень важно правильно их подготовить для заморозки. Даже в ягодах с вашего садового участка может сохраняться некоторое количество патогенов, включая грибки и личинки насекомых.
Если они попадут внутрь человека, то могут начать развиваться где-нибудь в лёгких или других органах. И одним из наименее опасных осложнений после употребления таких ягод может стать дизентерия. Богданова подчеркнула, что неплохо обработать собранные ягоды паром, хотя и просто проточная вода для этого подойдёт. После чего их рекомендуется положить на сухое место и дать высохнуть. Только затем их следует расфасовать по специальным емкостям и замораживать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Зоя Богданова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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