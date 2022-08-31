Жирная рыба обязательно поможет похудеть

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Жирная рыба обязательно поможет похудеть

Известный диетолог Лиза Янг утверждает, что прекрасными продуктами для похудения являются жирная рыба и клетчатка. Они содержат пищевые волокна, необходимые антиоксиданты и витамины. 

Для борьбы с лишним весом важно не только употреблять низкокалорийную и здоровую пищу, но и следить за тем, чтобы в ней было много пищевых волокон, белков, антиоксидантов и витаминов. Ещё один непременный компонент правильно подобранного питания - удовольствие, которое оно приносит. Согласитесь, что годами находиться на диете из пищи, которая вызывает у вас отвращение, это настоящая пытка, и никакие потерянные килограммы того не стоят. 

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Лиза Янг полагает, что сахарозаменители вредны, и их можно заменить черникой, которая вполне прекрасно дополняет самые разные блюда, включая диетические пироги и каши. Это очень полезная и низкокалорийная ягода, которая содержит клетчатку, массу антиоксидантов и витаминов. Ещё одну несомненную ценность для здоровья представляет жирная рыба, и употреблять её нужно, как минимум, дважды в неделю. 

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Янг также отметила, что овощи в свежем и в замороженном виде представляют собой несомненную ценность для нашего питания. Большинство овощей содержит низкое количество калорий, зато массу антиоксидантов и пищевых волокон. Клетчатка нужна нам потому, что после её употребления возникает длительное ощущение сытости, и у нас не появляется искушения съесть что-то ещё вроде шоколадки или пирожка, из-за чего потом и появляются лишние килограммы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лиза Янг
Лиза Янг
ЗОЖ
доктор философии, доктор медицинских наук., является международно признанным диетологом и экспертом по контролю порций
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Жирная рыба обязательно поможет похудеть